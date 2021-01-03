«Рейтер»: В Мексике врача госпитализировали после прививки от коронавируса

Женщине-медику сделали укол препаратом, который разработан совместно американской компанией «Пфайзер» и немецкой «Байонтек». У нее судороги, затрудненное дыхание и кожная сыпь, врачи подозревают воспаление головного и спинного мозга. В министерстве здравоохранения страны сказали, что у пациентки уже были ранее аллергические реакции, а клинические испытания не подтверждают, что воспаление могло развиться из-за вакцины.