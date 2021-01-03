На линию в московском метрополитене вышли девушки-машинисты

Женщины водили поезда метро во время войны, но тогда мера была вынужденной. Сейчас девушки приходят в профессию по желанию. К этому знаменательному событию они готовились в течении года. Право управления сложной техникой получили 12 девушек из 25. В сети появились даже видео из кабины поезда, которым управляет одна из них. Имя первой женщины-машиниста не сообщается. Специально для пополнения была разработана новая форма. Выбор в чем именно выходить на линию – в брюках или в юбке останется за самой девушкой.

По словам заместителя мэра Максима Ликсутова, которые появились на официальном телеграм-канале столичного департамента транспорта, работа на современных поездах не требует серьезной физической нагрузки, что и сделало возможным привлечение девушек. С 2021 года Министерство труда расширило список профессий, которыми могут овладевать женщины. В перечень, в частности, попали и машинисты поездов метро.

Женщины успешно работают в системе городского транспорта. Как сообщает Российская газета, 80 процентов водителей трамваев – представительницы прекрасного пола, а 60 процентов трудятся на электробусах.