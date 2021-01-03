В США вандалы атаковали дома конгрессменов после провальной попытки согласовать меры помощи в условиях эпидемии

В США вандалы атаковали дома американских конгрессменов после очередной провальной попытки согласовать меры помощи в условиях эпидемии.

«Где деньги?» — гласит надпись, которую неизвестные нанесли баллончиком на дверь лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла. «Митч убивает бедных» написано красной краской на окне, передает телекомпания Эн-би-си. Досталось и демократам – у дома спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси оставили свиную голову и расплескали искусственную кровь, а на гараже написали требования, например, отменить арендную плату. Еще одна лаконичная надпись: 2 тысячи долларов. До этой суммы демократы предлагали увеличить прямые выплаты американцам в рамках пакета мер стимулирования экономики в условиях эпидемии.

Сейчас выплачивается по 600 долларов. Но это предложение заблокировали республиканцы, среди них Макконнелл, который пояснял, что финансовая помощь, которую оказывают людям, вполне адекватна, и если кому-то нужны дополнительные средства, сенат рассмотрит возможность адресной поддержки. После атаки на свой дом Макконнелл подчеркнул, что поддерживает мирный протест, но вандализму и запугиванию не место в американском обществе.

Отмечу, что Нэнси Пелоси, чей дом также пострадал, выступала за увеличение выплат населению