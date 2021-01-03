Мальчик, которого загрызли собаки в Подмосковье, был взят матерью на праздники из социально-реабилитационного центра

Мальчик, которого насмерть загрызли собаки в Подмосковье, был взят матерью на праздники из социально-реабилитационного центра. Новые подробности приводит газета Московский комсомолец.

Мальчик был помещен в центр по ее заявлению в феврале прошлого года, вместе с двумя другими детьми этой женщины

Нападение произошло сегодня ночью в Ивантеевке, когда мать и сын были в гостях у заводчиков немецких овчарок и алабаев. Женщина в момент нападения была пьяна.

Заведено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

