Прощание с народным артистом Владимиром Кореневым пройдет 5 января в «Электротеатре Станиславский» в Москве. Как рассказала агентству ТАСС директор театра Ирина Золина, актер будет похоронен на Введенском кладбище столицы рядом с родителями. Доступ на гражданскую панихиду будет свободный.

Владимир Коренев умер накануне в возрасте 80 лет из-за коронавируса. Он больше всего известен по роли в фильме «Человек-амфибия». Всего на счету артиста десятки ролей в кино и театре.