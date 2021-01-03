В Псковской области после ледяного дождя восстановили энергоснабжение 80% домов

Об этом отчиталась компания «Россети-Северо-Запад». Полностью восстановительные работы там обещают завершить к концу дня.

В ночь на 3-е января в области прошел аномальный ледяной дождь, из-за налипшего на проводах снега без света остались несколько сотен населенных пунктов и почти 20 тысяч человек.