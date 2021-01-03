Президент «Виты» Новожилова: Передвижные зоопарки и цирки давно должны быть закрыты и выброшены на свалку истории

Башкирские депутаты внесли в Госдуму законопроект о запрете передвижных зоопарков, дельфинариев и цирков. По мнению президента Центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожиловой, подобные развлекательные заведения должны быть уже давно закрыты. Как она сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы», власти много лет «кормят обещаниями» закрыть их, но данные поправки до сих пор не внесены в основной закон об ответственном отношении к животным.

«На текущий момент в мире стационарные заведения вот такого развлекательного плана закрываются. Здесь никаких вопросов нет, их утрированная форма — эти мобильные цирки, зоопарки и дельфинарии — это вообще явление, которое давным-давно должно было быть на свалке истории. За 26 лет мы провели сотни расследований. По каждой жалобе и обращениям мы получаем полную информацию о том, что происходит за кулисами. Тут любому понятно, что такие условия для живого существа неприемлемы. Нас кормят все 26 лет, что это явление нужно запретить», — отметила И.Новожилова.

Президент Центра защиты прав животных «Вита» входила в состав консультационного совета во время подготовки закона «Об ответственном отношении к животным», также она участвовала в обсуждениях подзаконных актов. По ее словам, закон должен был затрагивать все сферы эксплуатации человеком зверей: не только индустрию развлечений, но и охоту, бои, животноводство, опыты и эксперименты.

«Мне очень удивительно, куда же этот закон исчез на этапе, когда уже все поправки были внесены?! Нас просто обманули, с нами сыграли просто в какую-то игру. На выходе ни одной нашей поправки мы не увидели, а закон принят был в том содержании, какой планировался изначально. Там все было вычеркнуто», — сказала И.Новожилова.