Папа римский принял отставку главы белорусских католиков Тадеуша Кондрусевича, передает радио Ватикана

Архиепископ уходит на пенсию. Ранее в качестве причины отставки Кондрусевич назвал свое 75-летие, которое он отмечает сегодня. Тадеуш Кондрусевич несколько месяцев провел за пределами страны – власти не пускали его в республику после поддержи протестующих.