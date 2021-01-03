В Белоруссии проходят первые в этом году акции с требованиями отставки Александра Лукашенко

В Минске люди вышли на улицы в разных районах с символами протеста – бело-красно-белыми флагами, передает белорусский портал tut.by. О задержаниях не сообщается. Протестующие уже полгода добиваются ухода Лукашенко с поста президента и наказания для силовиков, причастных к случаям пыток и изнасилований задержанных.