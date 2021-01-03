Петербург занял первое место в России по числу зарегистрированных умерших от коронавируса за прошедшие сутки

Таковы данные федерального оперативного штаба.

За последние сутки в список умерших от коронавируса в Петербурге добавили еще 80 человек. По числу умерших на 100 тысяч населения Петербург находится на первом месте в России. За все время пандемии в городе умерло 7 925 человек. Это второе место после Москвы. Издание «Медиазона» сообщало ранее на основе утечки данных из минздрава, что Петербург входит в число регионов, которые искажают информацию о смертности от коронавируса, умножая настоящие данные на понижающий коэффициент. В Смольном же уверяют, что высокая смертность от коронавируса в Петербурге «обусловлена статистической игрой в других регионах». На сегодняшний день в городе болеют 2% населения. Число новых случаев заражение коронавирусом в городе с ноября прошлого года держится в районе 3 700 случаев в сутки. По числу заразившихся на 100 тысяч населения Петербург занимает седьмое место в стране.

По последним данным администрации Петербурга, в городе осталось 24% свободных коронавирусных коек.