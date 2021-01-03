В Московском метро, на Филевской линии, появились первые женщины-машинистки

Об этом сообщили в Департаменте транспорта столицы.

Кадровое обновление произошло ровно год спустя после вступления в силу приказа Минтруда, который исключил эту профессию из списка запрещенных для женщин. Сразу после этого метрополитен открыл набор женщин на подготовительные курсы. Планируется, что с них выйдут на линии как минимум 50 выпускниц.

Как рассказал руководитель Дептранса Максим Ликсутов, специально для новых сотрудниц разработали несколько вариантов служебной формы и аксессуаров на все сезоны. В результате каждая сможет выбирать, в чем управлять поездом – в юбке или брюках.