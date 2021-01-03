В Россию вернулись четверо моряков, которых 10 дней назад задержали в Ливии и держали на военной базе

По мнению властей этой страны, те нарушили ливийскую морскую границу.

Сами моряки утверждают, что лишь хотели дозаправиться, так как у них кончилось топливо. Кроме того, они рассказали, что им не объясняли причину задержания, и по нескольку ночей держали полностью обездвиженными.

Договориться об освобождении моряков с правительством Национального согласия Ливии удалось российским дипломатам. Среди освобожденных – трое граждан России и один – Украины. Которого российские пограничники отказываются пустить в страну, поскольку все они прилетели без документов.

Украинские дипломаты, пока не подключались к вывозу из России своего соотечественника.

