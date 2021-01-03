Народный артист России Владимир Коренев будет похоронен в Москве во вторник

Прощание с актером, который сыграл главную роль в фильме «Человек-амфибия», пройдет в «Электротеатре Станиславский» с 10 до 12 часов. Затем Владимир Коренев будет похоронен на Введенском кладбище, сообщили сегодня «Интерфаксу» в театре. Владимир Коренев умер накануне от коронавируса. Ему было 80 лет.