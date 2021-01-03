По словам источника агентства, на станции «Красносельская» Сокольнической линии мужчина упал под прибывающий поезд. Из-за инцидента было прервано движение поездов от станции «Бульвар Рокоссовского» до станции «Комсомольская».
В московском метро погиб пассажир, сообщает «Интерфакс»
По словам источника агентства, на станции «Красносельская» Сокольнической линии мужчина упал под прибывающий поезд. Из-за инцидента было прервано движение поездов от станции «Бульвар Рокоссовского» до станции «Комсомольская».