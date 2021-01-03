Роспотребнадзор выявил нарушения в работе компании «Комбинат питания», которая ранее принадлежала предпринимателю Евгению Пригожину. Ей грозят штрафы на общую сумму в несколько сотен тысяч рублей.

Из заключения ведомства следует, что на предприятии не соблюдали нормы по проведению медицинских осмотров персонала и по ведению его медицинских книжек. Также, были выявлены нарушения относительно профессиональной гигиенической подготовке персонала. Об этом сообщает интернет-издание «МБХ Медиа» со ссылкой на сервис «СПАРК-Интерфакс». Помимо этого, там сказано, что по оценке Роспотребнадзора сразу по 25-ти наименованиям предприятие нарушило обоснования срока годности. В то же время у некоторых видов продукции состав и показатель энергетической ценности не соответствуют информации на этикетке.

В связи с этими и некоторыми другими нарушениями ведомство выписало административные протоколы по статье о несоблюдении технических регламентов. Если предприятие не устранит эти нарушения до 1-ого марта, ему могут выписать штраф до трёхсот тысяч рублей.

Как ранее писало «Интерфакс» фабрика «комбинат питания» занимается в основном обслуживанием социальных столовых, буфетов и кафетериев.

Бизнесмен Евгений Пригожин продал эту компанию осенью прошлого года. В отношении некоторых других его предприятий Роспотребнадзор выписывал подобные штрафы неоднократно