Инициатива башкирских депутатов о запрете в РФ мобильных цирков, зоопарков и дельфинариев «важная и полезная»

Башкирские парламентарии внесли в Госдуму законопроект, предполагающий запрет мобильных цирков, зоопарков и дельфинариев. По мнению эколога Дмитрия Лисицына, данная инициатива очень важная и полезная". Как сказал руководитель общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» в эфире радиостанции «Эхо Москвы», проблема действительно и распространена во многих регионах страны.

«Данная инициатива башкирских депутатов, конечно, очень важная и полезная. Действительно мобильные цирки, дельфинарии они очень вредны прежде всего для самих животных. Это вообще варварский вид развлекательного бизнеса, который в современном мире стремительно сходит на нет. И хорошо, что у нас в России появляются голоса в защиту животных, страдающих от этого бизнеса, не только в среде защитников, но и представителей власти. Я всячески поддерживаю эту инициативу», — сказал Д.Лисицын.

При этом эколог выразил сомнения в том, что инициатива башкирских депутатов найдет поддержку на федеральном уровне, но совершенно уверен в том, что шаги в этом направлении делать просто необходимо.

«Проблема стоит очень остро. Таких цирков в нашей стране к сожалению очень много. Особенно данная проблема стоит для дельфинариев, потому что для дельфинов невозможно в принципе в неволе создать условия, приемлемые для них, отвечающие всем требованиям физиологии этих животных и являющимися гуманными. А в передвижных цирках это в принципе абсолютное варварство по отношению к животным. Будем надеяться, что и другие регионы поддержат эту инициативу», — заключил Д.Лисицын.