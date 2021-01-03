В кассе «Аэрофлота» в Хабаровске после начала продажи льготных билетов на этот год скопилась очередь, в которой начались потасовки. Как указывает сайт ДВХАБ, люди, приехавшие к открытию касс, обнаружили, желающие купить билеты уже записываются в списки, и там уже есть десятки человек.

Некоторые пришли еще с ночи и ждали на морозе с термосами и запасами еды, чтобы получить талон в электронную очередь уже в самой кассе, когда она откроется. Накануне, в первый день продаж, люди стояли по 7 и более часов. Сегодня, как пишет агентство «Интерфакс», в кассе произошла потасовка между двумя женщинами.

По субсидированным билетам с так называемым «плоским тарифам» из Хабаровская и других городов Дальнего Востока в Москву можно улететь всего за 7 тысяч рублей. Воспользоваться льготой могут россияне возрасте до 23 лет и старше 55 лет, а также люди с инвалидностью и многодетные семьи.