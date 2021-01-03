Норвежская компания отказалась сертифицировать газопровод «Северный поток-2» из-за новых санкций США

Об этом сообщает РБК.

Как поясняет издание, компания DNV GL не сможет выдать документ, необходимый для запуска газопровода из России в Германию. В противном случае компания попадет под санкции США, которые были введены на днях, когда Сенат США одобрил оборонный бюджет.

Президент Дональд Трамп заблокировал документ, но обе палаты Конгресса преодолели его вето.

У компаний, участвующих в «Северном потоке-2» есть 30 дней, чтобы выйти из проекта. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл ограничения со стороны США «рейдерской атакой».