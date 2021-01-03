Норвежская компания из-за новых санкций США, по информации РБК, отказалась сертифицировать «Северный поток-2»

Издание поясняет, что она не сможет выдать документ, необходимый для запуска газопровода из России в Германию. В противном случае компания DNV GL попадет под санкции США, которые были введены на днях, когда Сенат США одобрил оборонный бюджет. Президент Дональд Трамп заблокировал документ, но обе палаты Конгресса преодолели его вето.

Норвежская компания отказалась сертифицировать российский газопровод «Северный поток-2» из-за американских санкций. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл ограничения со стороны США «рейдерской атакой».

Документ о санкциях был принят верхней палатой Конгресса США 1 января. У компаний, участвующих в «Северном потоке-2» есть 30 дней, чтобы выйти из проекта.

Международная сертификационная и классификационная компания Det Norske Veritas (DNV GL) подтверждает прекращение всех мероприятий по сертификации газопровода «Северный поток — 2» из-за новых санкций США. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье представитель компании Роберт Ковни.