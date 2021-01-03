Прокуратура Подмосковья проведет проверку после гибели 11 летнего мальчика, которого насмерть загрызли собаки

Ребенок вместе с родителями был в гостях в частном доме в Ивантеевке у заводчиков собак, они содержали алабаев и немецких овчарок. Пока взрослые отмечали праздники, мальчик вышел во двор – он хотел покормить псов. Как пишет агентство РИА Новости, когда он открыл дверь, голодные собаки набросились и растерзали ребенка, он скончался на месте от полученных травм. Его тело обнаружил мужчина, представившийся знакомым хозяйки дома. Он и вызвал экстренные службы. Это произошло накануне. Мужчина рассказал, что вышел во двор, когда заметил долгое отсутствие ребенка. Прибывшие на место правоохранители обратили внимание, что вольеры, в которых находятся минимум 7 собак похожи на те, которые обычно возводят в питомниках. Мужчина отрицал, что собак разводят или передерживают, заявив, что все животные принадлежат хозяйке. Как пишет издание «Московский комсомолец», мать мальчика была пьяна и даже не поняла, что случилось с ее сыном. Теперь прокуратура проверит, работали ли с семьей органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности