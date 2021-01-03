В Министерстве юстиции обсуждают создание единого реестра адвокатов

Там считают, что это не повлияет на независимость юристов.

Государственный реестр адвокатов и нотариусов, доступный как для общественности, так и для правоохранительных органов и судов, позволил бы властям улучшить контроль за этими институтами и сделал бы их более прозрачными. Такое мнение в интервью агентству «Интерфакс» высказал заместитель министра юстиции Максим Бесхмельницын. Он добавил, что ведомству было бы целесообразно рассмотреть вопрос о создании такого списка.

Чиновник подчеркнул, что сейчас назрела необходимость обновить законодательство в вопросах допуска к адвокатской профессии. По словам заместителя министра, к людям, которые занимаются такой деятельностью, предъявляются повышенные квалификационные и морально-этические требования, поскольку именно от юристов зависит обеспечение конституционных прав граждан.

Также Бесхмельницын отметил что при введении единого реестра будет необходимо учесть баланс независимостью и самоуправлением адвокатуры, и её ответственностью перед обществом.

Ранее за усиление государственного контроля за адвокатурой выступал и министр юстиции Константин Чуйченко. Он говорил, что ситуация, которая сложилась в этой сфере, не устраивает как чиновников, так и профессиональное сообщество.