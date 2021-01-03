По мнению адвоката Гашинского, создание госреестра адвокатов негативно повлияет на этот независимый институт

По мнению белорусского адвоката Антона Гашинского, создание госреестра адвокатов негативно повлияет на этот независимый институт. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», отметив, что такой реестр уже существует в Белоруссии.

«Это вопрос достаточно щепетильный, потому что, чем больше контроля, тем больше вариантов воздействия на независимый институт адвокатуры. Ведь адвокаты издревле была свободная профессия. Это люди, которые подчиняются исключительно только закону. И сама структура адвокатуры всегда была независима от государства и госорганов», — сказал А.Гашинский.

По его словам, адвокаты, осуществляющие юридическую помощь гражданам, юридическим лицам, должны быть «максимально независимы, и максимально удовлетворяли интересам этих лиц».

«Если адвокат будет понимать, что в любой момент за любое действие его могут лишить лицензии и оказать на него таким образом давление, допустим те же угрозы в адрес адвоката со стороны правоохранительных органов и иных граждан, которые находятся со стороны оппонентов, и это всегда будет формальным поводом для лишения его лицензии. Адвокат, находясь под таким прессом, он не сможет эффективно осуществлять защиту, использовать все права, которые у него есть. Это достаточно проблематичная история для адвокатуры в целом», — пояснил он.

А.Гашинский привел пример, как на фоне происходящих событий в Белоруссии, власти пользуются списком, чтобы воздействовать на юристов по своему усмотрению. С момента президентских выборов, когда в Белоруссии начались массовые акции протеста, власти, отметил адвокат, неоднократно оказывали давление на адвокатов по политическим мотивам.

«Многие адвокаты привлекаются в виде выговоров, замечаний, а также их исключают из коллегии адвокатов. И не всегда это связано с проступками, которые связаны с недостаточной квалификацией адвокатов, какими-то нарушениями их деятельности, а больше связно с оценочными категориями. А что это за проступок был, определяет министерство юстиции, при этом критериев для определения таких поступков адвокатов просто нет. Такие решения должны принимать коллегия адвокатов, а не министерство юстиции», — заключил он.

Ранее в Минюсте прокомментировали данную инициативу отметив, что создание общедоступных государственных реестров адвокатов и нотариусов позволит ведомству улучшить контроль за этими институтами, сделает их более прозрачными для общества.