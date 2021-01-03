В США издали ранее неизвестные письма к Ивану Бунину времен его жизни во Франции

В книгу вошли около 50-ти переведенных на английских язык писем писателю от друзей семьи Николая и Натальи Кульман. Они охватывают период с 1923-го по 53-й год – то есть до конца жизни Бунина. Находку обнаружили архиве в британском Лидсе исследователи из университета Кембриджа.