В Псковской области перебои со светом продолжаются почти в пятиста населенных пунктов, сообщает агентство «Интерфакс».

Отключения электричества начались этой ночью из-за налипания мокрого снега на проводах после аномального ледяного дождя. Региональные службы задействовали резервные источники энергоснабжения и дизельные генераторы. В настоящий момент перебои в подаче электричества охватывают 5 районов области.

Ликвидация последствий рекордного ледяного дождя продолжается и в Приморье – там разгул стихии в ноябре оставил без света тепла и воды десятки тысяч человек, а полностью восстановительные работы планируется завершить лишь к февралю.

