Азербайджанцы, которые распивали пиво у Вечного огня в Саратовской области в новогоднюю ночь, публично извинились

Об этом сообщает сайт Вольск.ру. По данным сайта, двое молодых людей распивали пиво и закусывали семечками на мемориале в новогоднюю ночь.

Изначально молодые люди не реагировали на замечания местной жительницы, после чего она сфотографировала их и пожаловалась правоохранителям. Нарушителям назначили административное наказание в виде штрафа. Кроме того, лидер местного азербайджанского землячества и член Общественного совета при МВД Эльчин Аллазов провел с ними беседу, после чего они под запись извинились перед жителями Вольска.

