Первые в этом году акции протеста начались в разных районах Минска – в отличие от предыдущих, они не были анонсированы оппозицией. По сообщению белорусского информационного портала Onliner, небольшие по численности марши проходят в разных микрорайонах.

Люди выходят на прогулки с бело-красно-белыми флагами, скандируют «Да здравствует Беларусь» и «Верим-можем-победим».

Солидарность с журналистами выражают участники акции около факультета журналистики Белорусского госуниверситета. Пока о задержаниях не сообщается.

Также утром вдоль проспекта Независимости в цепь выстраивались и сторонники власти с красно-зелеными флагами.

Акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко. Оппозиция итоги выборов не признает.

