МВД с марта введет единую автоматизированную систему техосмотра автомобилей

Как следует из проекта приказа МВД, с которым ознакомился ТАСС, система будет работать в круглосуточном режиме, а все сведения о техосмотре транспортных средств будут храниться в электронном виде. Доступ к ней будет разрешен для сотрудников Госавтоинспекции, сведения будут передаваться также страховым компаниям.