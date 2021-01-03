Вице-президент ФПА РФ Резник считает рассмотрение вопроса о создании госреестра адвокатов вполне целесообразным

Вице-президент ФПА РФ Генри Резник считает рассмотрение вопроса о создании госреестра адвокатов вполне целесообразным. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В этом есть определенная разумность — консолидировать такого рода сведения по той причине, что не всегда коммуникация налажена между регионами. И адвокат, у которого статус прекращен в одном регионе, он может попытаться сдать экзамен в другом регионе. Я в этом не вижу никаких негативов, и возможно даже будут положительные последствия», — сказал Г.Резник.

Адвокат также не усматривает в этой инициативе каких-либо отрицательных последствий для самих адвокатов.

«Отрицательных последствия для адвокатов я не вижу. Какие-либо решения по адвокатам принимаются на региональном уровне. И в таком случае, когда есть основания для того, чтобы ставить вопрос статуса адвоката, это бывает крайне редко, но у Минюста есть такого рода полномочия, это рассматривается коллегиальными комиссиями и советами адвокатских палата. В данном случае это исключительная прерогатива адвокатуры. А для коммуникаций это будет полезно», — сказал Г.Резник.

Ранее глава Минюста России Константин Чуйченко выступил за усиление государственного контроля над адвокатурой без ущерба независимости этого института от властей.