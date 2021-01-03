В США 11 сенаторов-республиканцев намерены оспорить победу Джо Байдена на президентских выборах

Они выступили с совместным заявлением, которое опубликовано на сайте сенатора от Техаса Теда Круза. В нем говорится, что эти сенаторы собираются проголосовать за то, чтобы не учитывать голоса в тех штатах, где Байден победил с небольшим перевесом. Впрочем, сайт «Голос Америки» отмечает, что повлиять на утверждение Конгрессом итогов голосования коллегии выборщиков недовольные законодатели не смогут.