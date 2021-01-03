Подмосковное управление СК возбудило дело о гибели ребенка, которого в гостях загрызла собака

В ведомстве сообщили, что тело 11-летнего мальчика было обнаружено накануне вечером на территории частного домовладения в Ивантеевке. По предварительным данным, школьник вместе с родителями был в гостях у заводчиков собак и гулял во дворе, пока взрослые находились в доме, передает ТАСС.