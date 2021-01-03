В РФ впервые с начала ноября власти сообщили о менее чем 25-ти тысячах новых случаев заболевания коронавирусом за день

В России впервые с начала ноября власти сообщили о менее чем 25-ти тысячах новых случаев заболевания коронавирусом за день. Самый заметный спад распространения инфекции – в Москве.

За минувшие сутки по стране прибавилось 24 150 случаев заражения. Такие данные представлены в сегодняшнем отчёте оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом. Это самый низкий показатель заболеваемости с конца ноября. Постепенное снижение, за исключением двух дней, фиксируется в стране уже полторы недели.

Больше всего заразившихся выявили в Москве – это 3 851 случай. По сравнению с прошлым воскресеньем этот показатель упал почти в два раза, в то же время смертность по городу почти не меняется уже два месяца. Сегодня оперативный штаб сообщил о 77-ти умерших от коронавируса. Примерно столько же указано во всех ежедневных отчетах, начиная с 7-ого ноября.

В свою очередь эксперты сомневаются, что сегодняшняя статистика свидетельствует о реальном снижении темпов распространения заболевания. Так, инфекционист Евгений Тимаков сказал агентству РИА «Новости», что люди в принципе обращаются к врачам меньше в выходные дни. Он также обратил внимание на то, что коммерческие лаборатории, которые проводят тесты на коронавирус, сейчас не работают.

Всего в России выявили почти три миллиона двести тысяч случаев заболевания коронавирусом. По этому показателю она стоит на четвёртом месте в мире после США, Индии и Бразилии.