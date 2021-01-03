В Багдаде прошел марш памяти в честь убитого год назад иранского генерала Касема Сулеймани

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Шествие организовали по шоссе, на котором Сулеймани убили год назад ракетным ударом в ходе спецоперации американские военные. По сторонам дороги были размещены плакатами с изображениями покойного, а также стояли шатры с едой и напитками для участников процессии. Непосредственно на месте убийства зажигали свечи.

Сулеймани командовал спецподразделением Корпуса Стражей

Исламской революции (КСИР), его убили вместе с еще одним высокопоставленным иракским военным. В ответ Иран обстрелял авиабазу и военный объект в Ираке, где находились военнослужащие из США.