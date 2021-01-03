Депутаты Госсобрания Башкирии внесли в Госдуму законопроект о запрете в стране передвижных цирков и зоопарков, а также дельфинариев, об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу республиканского парламента.

Авторы инициативы рассчитывают, что нижняя палата парламента рассмотрит это предложение в весеннюю сессию. По их мнению, в таких учреждениях животных, как правило, содержат в негуманных условиях – круглый год в тесных клетках, без надлежащего питания и ветеринарного обслуживания. В результате те становятся агрессивными и опасными.