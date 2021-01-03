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11:05, 03 января 2021

Освобожденные в Ливии россияне вернулись на родину

Их на протяжении 10 дней удерживали в плену — в Триполи говорят, что это было не похищение, а арест – моряки незаконно заплыли в ливийские воды.

Самолет с тремя россиянами и одним гражданином Украины сел этой ночью в московском аэропорту Шереметьево. Один из моряков Виктор Бодряга рассказал, что они не знали, за что их захватили. По его словам, они мирно проходили на яхте мимо Ливии. Остановиться там они решили только ради дозаправки – закончилась солярка. Тогда их и схватили. Моряков допрашивали, у них были постоянно завязаны глаза, одну из ночей они провели связанными без возможности сменить позу. По его словам, это была не тюрьма, а военная база. Спали на полу, потом условия смягчили.

В декабре в Ливии отпустили еще двоих граждан России, сотрудников «Фонда защиты национальных ценностей», арестованных еще весной 2019 года – их подозревали во вмешательстве в местные выборы. Освобождением россиян и тогда и в этот раз занимался глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич — выходец из структур бизнесмена Евгения Пригожина. Отпущенные в декабре россияне рассказывали, что сам предприниматель сыграл в их освобождении большую роль и выплатил каждому многомиллионные компенсации.

Пригожина также связывают с частной военной компанией Вагнера. Весной ООН опубликовала доклад о вмешательстве России в военный конфликт в Ливии, в котором утверждалось, что там находятся две тысячи наемников ЧВК



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