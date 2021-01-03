В Москве к бесплатной вакцинации от коронавируса с завтрашнего дня будут допущены работники банков и бюджетники

Об этом сообщил утром столичный мэр Сергей Собянин. Он также напомнил, что прививочные пункты работают ежедневно и без выходных. Вакцинация от коронавируса в Москве стартовала 5 декабря. До этого запись открыли для целого ряда групп населения.