В Минюсте сообщили о желании усилить госконтроль за адвокатами

Замглавы ведомства Михаил Бесхмельницын считает целесообразным рассмотреть вопрос о создании специального реестра. По его словам, этот список станет единственным и актуальным источником информации об адвокатах как для граждан, так и для правоохранительных органов и судов. Замминистра сказал «Интерфаксу», что реестр, в том числе, позволит исключить ситуации, при которых адвокат, статус которого прекращен, претендует на его получение в другом регионе до истечения установленных сроков.