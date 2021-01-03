«МК»: Мать ребенка, которого загрызли собаки в Подмосковье, в момент трагедии была пьяна

Об этом пишет газета «Московский комсомолец» со ссылкой на мужчину, который позвонил в экстренные службы. По данным газеты, на месте происшествия нашли множество пустых бутылок из-под алкоголя, а женщина была в состоянии такого сильного опьянения, что не поняла, что произошло с ее сыном.

11-летний мальчик погиб этой ночью в Ивантеевке, когда его мать пришла с ним в гости к знакомым отмечать Новый год. У тех в вольерах жило несколько немецких овчарок и алабаев. Когда ребенок вышел кормить их и открыл вольеры, животные набросились на него. СК завел дело по статье «причинение смерти по неосторожности» — по ней виновным грозит до двух лет.