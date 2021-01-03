Освобожденные в Ливии российские моряки рассказали о том, что их связывали по ночам и не объяснили причину задержания

Об сообщает агентство РИА Новости.

По словам россиян, их несколько раз связывали и долгое время держали в обездвиженном состоянии. В общей сложности в плену моряки провели 10 дней.

Трое россиян и один гражданин Украины прилетели из Ливии сегодня ночью в Шереметьево. Как рассказал член Общественной палаты Александр Малькевич, освободить их удалось при содействии российского МИДа и Правительства национального согласия Ливии. Власти этой страны настаивают, что моряков задержали законно – за нарушение водной границы этой страны.