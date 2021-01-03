В Москве наблюдаются проблемы с авиарейсами, передает РИА Новости. В столичном аэропорту «Шереметьево» задержано 12 рейсов, в «Домодедово» -11, во «Внуково» — 7. Агентство поясняет, что накануне в Москве прошел сильный снегопад.