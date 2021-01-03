Международная федерация лыжного спорта: Российских спортсменок не снимут с гонки за нарушение масочного режима

В Международной федерации лыжного спорта сообщили, что российских спортсменок не снимут с гонки за нарушение масочного режима. При этом в организации напомнили, что всем участникам состязаний из-за пандемии коронавируса настоятельно рекомендуется носить маски, передает ТАСС. Ранее шведское издание «Экспрессен» написало, что насколько лыжников, в том числе россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак, не надевали маски после окончания соревнований в рамках многодневной гонки «Тур де Ски». В публикации отмечалось, что за это их могут отстранить от стартов.