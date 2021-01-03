Один из препаратов разработан британско-шведской компанией AstraZenecа совместно с Оксфордским университетом, второй местного производства. Вакцины назвал в телеэфире генеральный контролер лекарственных средств Индии Венугопал Сомани.
Одобрение вакцин для экстренного применения премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем «Твиттере» назвал решительным переломом в борьбе с коронавирусом.
Власти Индии сегодня объявили, что для применения в стране одобрены две вакцины от коронавируса
Один из препаратов разработан британско-шведской компанией AstraZenecа совместно с Оксфордским университетом, второй местного производства. Вакцины назвал в телеэфире генеральный контролер лекарственных средств Индии Венугопал Сомани.