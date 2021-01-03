В Хабаровске за льготными билетами «Аэрофлота» выстроились очереди

Их начали продавать накануне.

Люди начали приходить еще с ночи, ждали на морозе, составляли свои списки – организованную очередь для получения талона в электронной очереди. Как рассказывают хабаровчане порталу DVHUB, те, кто приехал к открытию касс, оказались в импровизированных списках даже не в первых десятках потенциальных покупателей. Люди приезжают с термосами и запасами еды, готовясь к долгому ожиданию. В одном из агентств по продаже авиабилетов рассказали, что уже с утра к ним стояла очередь из сотен человек, а обслужить они могут всего около трехсот клиентов за смену. Накануне, в день открытия продаж, люди стояли по 7 и более часов. Сегодня, как пишет агентство «Интерфакс», в кассе «Аэрофлота» между двумя женщинами в очереди даже произошла потасовка. Такой ажиотаж связан с ценой субсидированных билетов – например, в Москву из Хабаровска можно улететь всего за 7 тысяч рублей. На эти цели правительство выделит 5 миллиардов рублей дополнительных субсидий.

Воспользоваться льготными перевозками могут россияне возрасте до 23 лет и старше 55 лет, люди с инвалидностью и многодетные семьи.