На востоке Москвы полиция задержала 35 человек после массовой драки со стрельбой

Некоторых её участников всё еще ищут.

Жители столичного района Гольяново утром первого января пожаловались в полицию на дебош во дворе. Там в это время проходила массовая драка. Телеканал «РЕН ТВ» сообщает, что большинство её участников к приезду сотрудников МВД разбежались, а на месте преступления нашли следы крови.

События восстанавливали по записям с камер наружного наблюдения. В полиции установили, что участниками потасовки были жители различных хостелов неподалёку. Один из задержанных во время драки стрелял из автомата. Источник телеканала уточнил, что этого человека уже задержали, а его оружие оказалось предназначено только для стрельбы холостыми боеприпасами.

По предварительным данным причиной конфликта стала бытовая ссора, возникшая во время празднования Нового года. Завели ли по факту произошедшего уголовное дело – пока не известно. В полиции эту информацию еще не комментировали.

Пока что данных о каких-либо раненых или пострадавших в результате этой драки не поступало.