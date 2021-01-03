Сборная России по хоккею на молодежном чемпионате мира в полуфинале сыграет с командой Канады

Соперник наших спортсменов определился по итогам матча США-Словакия, в котором победили американцы со счетом 5:2, передает РИА Новости. Матч в канадском Эдмонтоне пройдет в ночь на 5 января, в другом полуфинале сборная США встретится с командой Финляндии.