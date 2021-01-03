Саудовская Аравия отменяет запрет на въезд в страну, введенный из-за мутации коронавируса

Власти королевства 21 декабря закрыли международное авиасообщение, а также сухопутные переходы и морские порты. От прибывающих требуют предоставить результаты отрицательного теста на коронавирус. Кроме того, иностранцы должны перед прибытием провести как минимум две недели за пределами Великобритании, ЮАР и других стран, где был выявлен новый вариант коронавируса. Он распространяется быстрее прежнего.

