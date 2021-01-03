Власти китайского города Хэйхэ, который соединяется мостом с Благовещенском остановили работу общественного транспорта

Власти китайского города Хэйхэ, который соединяется мостом с Благовещенском остановили работу всего общественного транспорта. Запрет, который распространяется на автобусы и такси, ввели после того, как в городе за сутки были выявлены четыре новых инфицированных коронавирусом в острой форме. Как передает «Интерфакс», с 1 января местными жителям запретили покидать город на самолетах.