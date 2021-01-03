В Хабаровске люди занимали очередь на морозе в 5 утра, как передает Интерфакс», из-за субсидированных авиабилетов

Причем, это была очередь только для того, чтобы попасть в списки и получить талон в электронную очередь. Но и это, как отмечает информагентство, не гарантирует того что в этот день можно купить билеты. Ожидание в очереди занимает около 7 часов. Накануне у кассы «Аэрофлота» произошла драка между двумя женщинами. Авиакомпания первого января сообщила, что открыла продажу авиабилетов по субсидируемым государством тарифам в города Дальнего Востока, а также в Калининград и Симферополь.