В Хабаровске люди занимали очередь на морозе в 5 утра, как передает Интерфакс», из-за субсидированных авиабилетов

Причем, это была очередь только для того, чтобы попасть в списки и получить талон в электронную очередь. Но и это, как отмечает информагентство, не гарантирует того что в этот день можно купить билеты. Ожидание в очереди занимает около 7 часов. Накануне у кассы «Аэрофлота» произошла драка между двумя женщинами. Авиакомпания первого января сообщила, что открыла продажу авиабилетов по субсидируемым государством тарифам в города Дальнего Востока, а также в Калининград и Симферополь.
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