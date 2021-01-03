Первое заседание Конгресса США 117-го созыва должно состояться сегодня

В новом составе Палаты представителей демократам удалось сохранить большинство – им предстоит выбрать спикера.

Новый созыв американского конгресса приступает к работе, и уже сегодня должно состояться голосование по вопросу выбора спикера нижней палаты. Сейчас третий по значимости в государственной иерархии США пост занимает Нэнси Пелоси, которая заявляла о намерении переизбраться. Пелоси – давний оппонент действующего президента страны Дональда Трампа. Она в частности критиковала его за отказ подписать оборонный бюджет страны на следующий год. Она назвала это решение проявлением поразительного безрассудства и заявила, что Палата представителей намерена преодолеть вето. Это было одним из последних решений предыдущего созыва Конгресса. Члены обеих палат проголосовали за принятие бюджета. Напомню, что в проекте среди прочего предусмотрено расширение санкций против «Северного потока-2». Возражения Трампа были связаны не с этим. И в целом президент подчеркивал, что в нынешнем виде проект американского бюджета выглядит как «подарок России и Китаю».

Через несколько дней сенат и палата представителей должны утвердить итоги президентских выборов – Дональда Трампа на посту главы государтсва сменит демократ Джо Байден.