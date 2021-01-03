Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас вновь напомнил о территориальных претензиях к России

Говоря об итогах года в своем новогоднем обращении, он упомянул Тартуский мирный договор 1920 года.

Договор предполагал передачу республике территорий Печерского района Псковской области, который сейчас является частью Кингисеппского района Ленинградской области, а также правобережья реки Нарва. В ходе освобождения Эстонии от войск нацистской Германии во время Великой Отечественной войны эти области опять вернулись в состав РСФСР. Пыллуаас неоднократно говорил, что Россия захватила 5% территории страны. Однако позже пресс-служба парламента назвала высказывания спикера его личным мнением.

Президент республики Керсти Кальюлайд в феврале прошлого года тоже заявила, что Тартуский договор остается в силе и что присоединение Эстонии к Советскому Союзу не было добровольным. Но позже сказала, что у республики нет территориальных претензий к России.