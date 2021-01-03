Вице-президент США Майкл Пенс поддержал намерение республиканцев в Конгрессе оспорить результаты президентских выборов

Они намерены это сделать 6 января на совместном заседании обеих палат законодательного органа нового созыва. Именно в этот день планируется утвердить итоги голосования коллегии выборщиков, объявивших 14 декабря о победе демократа Джозефа Байдена. При этом вице-президент будет председательствовать во время процедуры, поскольку является, согласно американской конституции, главой Сената.

По данным телеканала Си-эн-эн, около 140 однопартийцев.

Пенса и действующего президента Дональда Трампа в нижней палате Конгресса намерены опротестовать на заседании решение коллегии. Кроме того, по меньшей мере 11 сенаторов также выступят против сертификации результатов, предлагается даже созвать специальную

избирательную комиссию для расследования нарушений.